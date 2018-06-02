Tosic: Türkiye'yi ve insanlarını seviyorum

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüren Tosic, Beşiktaş günlerinden Çin'e transferine ve Türkiye'deki yaşamına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istemelerine rağmen şartların buna el vermediğini söyleyen 33 yaşındaki Tosic, geçen sezon Avrupa arenasında daha az maça çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu durumu avantaja çevirdiğini savundu.

Tosic, şampiyonluk yarışında başarısız olmalarında haftada iki maç yapmalarının etkili olduğunu belirterek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dinlenmek ve analiz yapmak için daha çok vakitleri vardı. Bizim ise İstanbul'a vardığımız gibi ertesi günü deplasmana gittiğimiz zamanlar oldu." diye konuştu.

Devre arasında Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un yokluğunu hissettiklerini vurgulayan Dusko Tosic, "Cenk kalsaydı durum farklı olurdu." dedi.

15 TEMMUZ VE MEŞHUR FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önünde dururken çekildiği fotoğrafla ilgili anısını paylaşan Tosic, "Fotoğraf konusu ilginç bir hikaye. Beşiktaşlı futbolcularla ortak WhatsApp grubumuz vardı. Olayın yaşandığı akşam evden çıkmamamız gerektiği mesajı geldi. Bu benim için korkunç bir şey değildi. Zira biz Sırplar, geçmişte farklı durumlarla da karşılaşmıştık. Sokağa çıkmaktan korkmadım. Çıkınca tesadüfen evin önünde duran tanka rastladım. Etrafta çok insan vardı. Tankla fotoğraf çektirdim. Fotoğrafı eşime gönderdim. Kimseye göndermemesini söyledim ama o hesabından paylaştı. Çok öfkelenmiştim. Bu fotoğrafın kamuoyuna sızmasını istememiştim. Ama çok iyi oldu. Artık bana 'Tank Tosic' diyorlar." dedi.

Tosic, darbe girişiminin ardından birçok yabancı futbolcunun İstanbul'dan ayrıldığını söyleyerek, "Türkiye benim ikinci vatanım. Bu ülkeyi, insanlarını ve yaşam tarzlarını seviyorum. Sadece sokağa çıkıp tankla fotoğraf çektirdim. Yaptığım şey büyük bir şey değildi, ama taraftar bunu çok değerli buldu. O fotoğraf iki yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor." ifadelerini kullandı.