Tosic yine kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u sahasında konuk etti.

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Dusko Tosic, bu mücadelede kırmızı kart gördü.

G.SARAY MAÇINDAN SONRA KAYSERİ MAÇINDA DA KIRMIZI GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta kritik Galatasaray mücadelesinde Gomis'i düşüren ve kırmızı kartla cezalandırılan Tosic, bu haftayı da boş geçmedi.

Sırp oyuncu, önce 20. dakikada Mendes'e yaptığı hareketin ardından hakem Barış şimşek tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın 2. yarısında 61. dakikada Umut'a yaptığı hareketin ardından 2. sarı kartını gören Tosic, kırmızı kart görerek oyunu terk etmek zorunda kaldı.

EN ÇOK İHRAÇ OLAN OYUNCUSU OLDU

Öte yandan Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu ligin bu sezon en çok ihraç olan oyuncusu oldu.

Dusko Tosic Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 3. kez kırmızı kart gördü.