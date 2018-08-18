Tosic'e göre Partizan-Beşiktaş eşleşmesinin favorisi

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Çin Süper Ligi'nden Guangzhou R&F takımına transfer olan Dusko Tosic, Kara Kartal'a da 4,5 milyon euro kazandırmıştı.

Tosic, Sırp basınına Beşiktaş-Partizan karşılaşmasını değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ HER TAKIMA KARŞI FAVORİDİR

Tecrübeli defans oyuncusu, Sırp basınına Siyah Beyazlılar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan oynayacağı maçları değerlendiren Tosic, şu ifadeleri kullandı: "Pepe, Quaresma, Babel, Negredo ve daha pek çok yıldızın oynadığı bir takım Avrupa Ligi elemelerindeki her rakibine karşı favoridir. Bu yüzden Beşiktaş, Partizan'a karşı da sahaya favori olarak çıkacaktır. Geride kalan üç sezonda Beşiktaş harika neticeler elde etti. Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadılar ve iki yıldır da Şampiyonlar Ligi'ndeydiler."

"Beşiktaş'ın ligdeki şampiyonluk yarışında Avrupa Ligi'nin pek bir etkisi olmayacaktır. Ancak sezonun ikinci yarısından itibaren bu bir sorun olmaya başlayabilir. Beşiktaş'ın kadrosu biraz değişti. Gelen ve giden oyuncular oldu. Muhtemelen iki üç transfer daha olacak. Şenol Güneş, takımın başındaki isim. Her şeyi en ince detayına kadar biliyor. Bugünkü Beşiktaş onun eseri."