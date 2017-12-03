Beşiktaş, evinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 yenerken, oynadığı futbolla da büyük beğeni topladı.

GS TV'DE İSYAN ETTİLER

Özellikle ikinci yarıda sarı-kırmızılı ekibi kendi yarı sahasından çıkarmayan ve büyük baskı kuran Beşiktaş, birçok gol fırsatından da yararlanamadı. Siyah-beyazlı ekibin rakibine zor anlar yaşattığı dakikalarda GS TV'de canlı yayın yapan spiker ve yorumcular da karşılaşmayı anlatmakta zorlandı.

Tosic'in golü esnasında Beşiktaş'ın baskısını anlatan Galatasaray'ın eski kalecisi Aykut Erçetin, "Su içmeye fırsatımız yok. Sürekli pozisyon üstüne pozisyon. Tosic gol attı. Yayıncı kuruluş pozisyonlarının tekrarını bile gösteremiyor." dedi.

Tosic'in attığı gol anında GS TV - İZLE