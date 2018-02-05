Tosic'in son durumu

Antalya kampından bu yana takımdan ayrı olan ve eksikliği hissedilen Tosic'in nasıl sakatlandığı ortaya çıktı.

Tecrübeli futbolcunun tam hazır olmadan oynayıp adalesini yırttığı öğrenildi.

İDMANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN ADALESİNİ YIRTTI

Sakatlığı hakkında net bir açıklama yapılmayan yıldız futbolcunun, arka adalesindeki ağrılarını önemsemeyip takımdan da ayrı kalmamak için idmanları kaçırmadığı, bu yüzden yırtığın oluştuğu belirtildi.

KONYA DEPLASMANINA YETİŞEBİLİR

Tedavi sonrası iyileşeh tecrübeli stoperin düz koşulara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Tosic'in Karabük olmasa da Atiker Konya ile deplasmanda oynanacak maça kadar hazır olacağı belirtildi.