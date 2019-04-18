Tottenham 57, Ajax 22 yıl sonra yarı finalde

Cüneyt Çakır'ın yönettiği Manchester City-Tottenham mücadelesi, hem turnuva tarihi hem de Tottenham Kulübü bakımından birçok rekora sahne oldu.

Tottenham, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'ye 4-3 yenilmesine karşın deplasmanda fazla gol atmanın avantajıyla yarı finale çıktı. 57 yıl sonra adını son 4'e yazdıran Tottenham, iki yarı final arası 40 yıl (1974-2014) bekleyen Atletico Madrid'e ait rekoru kırdı.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nin mevcut formatına kavuştuğu 1992'den beri Arsenal, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United'dan sonra yarı finale yükselen 7. İngiliz kulübü oldu. Böylece İngiltere, İspanya ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

MANCHESTER'DA GOL DÜELLOSU

Bir devrede galibiyetin en fazla el değiştirdiği Şampiyonlar Ligi karşılaşması rekoru, Manchester City-Tottenham maçında kırıldı. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa bir maçın ilk 11 dakikasında 4 gole tanıklık etti. Önceki rekor 20 dakikayla 2009'daki Debrecen-Fiorentina karşılaşmasında kırılmıştı.

Filelerin ilk 21 dakikada 5 kez havalandığı mücadele, en hızlı 5 gol atılan Şampiyonlar Ligi maçı olarak da tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını 12'ye çıkaran Tottenham'ın Güney Koreli kanat oyuncusu Son Heung-min, Özbek Maxim Shatskikh'i geçerek turnuva tarihinin en skorer Asyalı futbolcusu oldu.

AJAX 16 KARŞILAŞMA OYNADI

Son 16 turunda dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'i turnuva dışında bırakan Ajax, çeyrek finalde de Juventus'u elemeyi başardı. Müzesinde 4 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Hollanda kulübü, 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez yarı finale yükseldi. Ajax, "Devler Ligi"nde üç ön eleme turu geçerek yarı final oynayan ilk takım oldu. Şu ana kadar 16 maç oynayan Hollanda ekibi, 2001-2002 sezonunda yarı final gören Valencia'dan sonra en fazla karşılaşmaya çıkarak yarı final biletini aldı.