Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Mücadele inanılmaz hızlı başladı. 4. dakikada Sterling ev sahibini öne geçirirken Tottenham'ın yanıtı gecikmedi. Koreli yıldız Son, 7. ve 10. dakikalarda attığı gollerle takımını bir anda 2-1 öne geçirdi. Ancak hemen 1 dakika sonrasında Bernardo Silva durumu 2-2 yaptı. Gol yağmurunun dinmediği karşılaşmada 21. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Sterling City bir kez daha öne geçirdi ve ilk yarı böyle sona erdi: 3-2.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya daha etkili başlayan City, 59. dakikada turu geçecek skoru yakaladı. Agüero, düzgün bir vuruşla tabelayı 4-2 yaptı. Ancak Tottenham pes etmedi. 68. dakikadaki kornerde Llorente, takımının tur ümitlerini tazeledi. Golde elle oynama şüphesi nedeniyle VAR'a giden hakem Cüneyt Çakır, inceleme sonrası santrayı gösterdi: 4-3.

STERLİNG ATTI, CÜNEYT ÇAKIR VAR'DA İPTAL ETTİ

90+3'te inanılmaz bir an daha yaşandı. Ev sahibinde Sterling topu filelere gönderdi. Etihad Stadı bayram yerine dönerken hakem Cüneyt Çakır VAR uyarısıyla golü iptal etti. Kalan sürede başka gol olmazken Tottenham turlayan taraf oldu.