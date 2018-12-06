Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor

Tottenham, Cengiz Ünder transferi için bir kez daha Roma’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TEKLİF 45 MİLYON EURO OLACAK

İngiliz basını, Londra temsilcisinin daha önce 30 milyon euro teklif ettiği milli futbolcu için rakamı yükselttiğini manşete taşıdı.

Tottenham'ın 23 yaşındaki futbolcu için Roma'nın istediği 45 milyon euroluk teklifi yapacağı öğrenildi.

POCHETTİNO BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR

Tottenham Teknik Direktörü Pochettino da bu transferin bir an önce bitmesini istiyor. Arjantinli çalıştırıcı, Cengiz hamlesiyle birlikte Harry Kane üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor. Roma, 2017 yılında transfer ettiği Cengiz Ünder için Medipol Başakşehir kulübüne 13 milyon euro ödemişti.

ARDA TURAN'I GEÇECEK

Bugüne kadar bir Türk futbolcuya en yüksek bonservis bedeli, Ardan Turan için verildi. Arda, Atletico Madrid'den 41 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu.

Eğer Cengiz Ünder 45 milyon euroya Tottenham'a giderse, Arda Turan'ın rekorunu kırmış olacak.