Tottenham, Chelsea'ye ilk yenilgisini tattırdı

Premier Lig'in 13. haftasındaki maçta iki Londra ekibi karşı karşıya geldi, Tottenham, Chelsea'yi ağırladı. Dev mücadelede kazanan taraf Tottenham oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Alli, 16. dakikada Kane ve 55. dakikada Son'dan geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise 85. dakikada Giroud kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham ligde son 7 maçta 6. galibiyetini alırken, 8 galibiyet ve 4 beraberliği olan Chelsea ise ilk mağlubiyetini aldı ve 28 puanda kaldı. İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham, deplasmanda Arsenal ile derbide karşı karşıya gelecekken, Chelsea ise Fulham'ı konuk edecek.