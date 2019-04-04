Tottenham dünya rekoru kırdı

Tottenham'ın gelirlerinin artmasında Şampiyonlar Ligi gelirlerinin artması ve maçların Wembley'de oynanmasından ötürü bilet ve maç günü gelirlerinin artması gösterildi.

Tottenham'ın 132 milyon euro'luk karından önceki son rekor 123.5 milyon euro ile Liverpool'a aitti. Tottenham'ın toplam gelirlerinin 361 milyon euro'dan 443 milyon euro'ya yükseldiği gözlendi. Premier Lig maç günü gelirlerindeki 22.15 milyon eurodan 50.25 milyon euro'ya yükselmesi, bu çarpıcı artışın en önemli nedeni olarak gösterildi.

Oyuncu maaaşlarına 171.3 milyon euro bütçe ayıran Tottenham, ezeli rakibi Arsenal'den neredeyse 100 milyon euro daha az harcama yaptı. Spurs'ün harcaması, Manchester United'ın oyuncu maaşı harcamasının yarısı olarak gerçekleti.

Tottenham, oyuncu satışından ise çoğunluğu Kyle Walker olmak üzere toplam 97 milyon euro gelir elde etti. Geçtiğimiz günlerde 1.2 milyar euro'ya mal olan yeni stadyumunu açan Tottenham'ın, büyük stadyum harcamasına rağmen bu karı açıklaması büyük başarı olarak yorumlandı.