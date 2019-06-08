Tottenham, Eriksen için 100 milyon eurodan fazla istiyor

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ayrılık kararı alan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in fiyatını belirledi.

İngiliz basınından The Times'ta yer alan habere göre; Tottenham, Christian Eriksen'in bonservis 113 milyon euro olarak belirledi. Haberde; Real Madrid ve Juventus'un ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için Inter'in de devreye girdiği bilgisi verildi.

Geçtiğmiiz gün yeni bir sayfa açma hedefinde olduğunu kaydeden Eriksen, "Kariyerimin bu döneminde yeni bir şeyler deneme zamanım geldi gibi hissediyorum. Tottenham'da gerçekleşen her şeye büyük saygım var ve kalmam da benim için negatif bir şey olmayacaktır. Ancak ben yeni bir şeyler denemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.