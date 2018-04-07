Tottenham evinde Stoke City'i yendi

İngilere Premier Lig'in 32. haftasında Tottenham, düşme potasında bulunan Stoke City'e konuk oldu. Bu sezon yakaladığı başarılı grafik ile gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden mücadele etmek isteyen Tottenham, yoluna emin adımlarla devam ederek 2-1 galip gelmeyi başardı ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmazken, 52. dakikada Tottenham adına kilidi açan oyuncu Christian Eriksen oldu. Delle Alli'nin pasında golü bulan Eriksen durumu 1-0'a getiren golü attı. Stoke City dakika 57'yi gösterdiğinde Mame Biram Diouf'un penaltıdan bulduğu gol ile durumu 1-1'e getirdi. 63. dakikada Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane sahneye çıktı ve takımı adına skoru 2-1'e getiren golü buldu.

Tottenham gelecek hafta şampiyonluğu neredeyse kesin gözüyle bakılan Manchester City ile karşılaşacak. Stoke City ise West Ham'a konuk olacak. Bu skor ile Tottenham 67 puana yükselirken, Stoke City 27 puanda kaldı.