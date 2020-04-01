Tottenham faturayı kulüp çalışanlarına kesti

Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

ÇALIŞANLARIN MAAŞINDA YÜZDE 20 KESİNTİ YAPILACAK

Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade eden Levy, kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetti.

Levy, "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.