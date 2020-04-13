Tottenham, Harry Kane için 220 milyon euro istiyor

Premier Lig'de tarihin en büyük transferlerinden biri gerçekleşebilir.

Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i Manchester United'a satmaya hazırlanıyor.

Haberin detayında hem koronavirüs krizi hem de başta 1 milyar euroya mal olan yeni stat projesinin borçları Tottenham'ın patronu Daniel Levy'yi krize soktuğu yer alıyor.

KANE İÇİN 220 MİLYON EURO

Borçlarını kapatmak zorunda olan ve üstüne daha da yeni borçlarla karşılaşan Tottenham; Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor. Kulübü acil bir şekilde kaynak kazandırmak zorunda olan Tottenham'da Kane'in yolunun Manchester United'a yakın olduğu kaydedildi.