Tottenham Hotspur yeni stadına kavuştu

Tottenham, uzun süredir beklediği yeni stadının açılışını Tottenham ve Southampton'ın 18 Yaş Altı takımlarının karşılaşmasıyla yaptı.

Tottenham, yeni stadına kavuştu - VİDEO

Tottenham, uzun süredir inşaatının tamamlanmasını beklediği yeni evi Tottenham Hotspur Stadyum'una 3 Nisan Çarşamba günü oynayacağı Crystal Palace maçı ile resmen taşınacak. Ancak, yeni stadyumda futbol oynama şansına ilk erişen takım Tottenham'ın A Takımı olmadı.

Tottenham kulübü, 18 Yaş Altı takımının Southampton 18 Yaş Altı takımıyla karşılaşacağı U-18 Premier Lig maçını yeni evinde oynatarak bir anlamda stadın açılışını yapmış oldu. Böylelikle Tottenham Kulübü, stadın ilk test organizasyonunu da gerçekleştirmiş oldu.

Stadyumun ikinci test organizasyonu ise 30 Mart Cumartesi günü Tottenham efsanelerinin Inter efsaneleri ile karşılaşacağı özel müsabakada yapılacak.

Robbie Keane, Rafael van der Vaart, Dimitar Berbatov, Jurgen Klinsmann gibi isimler bu özel karşılaşmada Tottenham Hotspur Stadyum'unda top koşturacak.