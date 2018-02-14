Tottenham İtalya'dan mutlu döndü

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 tur mücadelesinde Juventus evinde Tottenham'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Juventus, ikinci yarıda tekledi.

İLK YARIDA 3 GOL VE KAÇAN BİR PENALTI VAR

Karşılaşmanın 3. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Higuain, yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Akınlarına devam eden İtalyan devi, 8. dakikada penaltı kazandı. Şoku atlatamayan Tottenham, Higuain'ın golüyle 2-0 geriye düştü.

İki golün ardından temponun yavaşlaması üzerine Tottenham maça ortak oldu. 35.dakikada Dele Alli'nin pasını golle süsleyen Harry Kane, farkı 1'e indirdi.

İlk yarının son saniyelerinde Juventus bir penaltı daha kazandı. Yine topun başına gelen Arjantinli golcü Higuain, bu kez topu üst direğe nişanladı. İlk yarı 2-1'lik Juventus üstünlüğüyle sona erdi.





TOTTENHAM İSTEDİĞİNİ ALDI

İki takımın daha kontrollü olduğu ikinci 45 dakikadan sadece bir gol çıktı. Maçın 71. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Christian Eriksen, barış altından Buffon'u avladı. 2-2

İtalya'dan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Tottenham, evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.