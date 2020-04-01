Tottenham, Kane için 200 milyon sterlin istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın süperstarı Harry Kane, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Ünlü İngiliz teknik adam Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceğine yönelik açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki golcü futbolcu, Tottenham'da futbolu bırakıp bırakmayacağı sorusuna "Buna 'evet' diyemem, 'hayır' da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." cevabını vermişti.

MANCHESTER UNITED VE MANCHESTER CITY KARŞI KARŞIYA

Bu gelişmenin ardından Manchester United ve Manchester City, Harry Kane transfer için harekete geçti.

Kane'in Ole Gunnar Solskjaer'in listesinde ilk sıralarda yer aldığı, Pep Guardiola'nın ise bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Sergio Aguero'un sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle özellikle City'nin, yakında zamanda Tottenham'a etkileyici bir teklif yapması bekleniyor.

200 MİLYON STERLİN İSTİYOR

2018 yılında Kane'e 6 yıllık sözleşme imzalatan Tottenham'ın ise eli çok güçlü. Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz ekibi Tottenham'ın Başkanı Daniel Levy, bu transfer için Manchester devlerinden 200 milyon Sterlin talep edecek.