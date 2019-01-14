Tottenham, Kane'in fiyatını belirledi

Zidane'ın görevi bırakmasının ardından çöküşe geçen Real Madrid, son yılların en kötü sezonunu yaşıyor. Şampiyonluk yarışında havlu atan İspanyol devi gelecek yılın çalışmalarına şimdiden başladı.

REAL MADRİD'İ ŞAŞIRTAN CEVAP

İspanyol basınından As'ın haberine göre, eflatun-beyazlıların yeni kuracağı takımda düşünülen isimlerin başında İngiliz forvet Harry Kane geliyor. Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için başta Kane ve Hazard gibi futbolcular olmak üzere yıldız oyunculara yönelen Madrid'in işi çok zor görünüyor.

Tottenham'la Kane için temasa geçen Real Madrid, aldığı cevap karşısında görüşmeleri askıya aldı.İngiliz ekibi, İspanyol temsilcisinden 350 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Geniş bir transfer listesi olan Real Madrid'in Kane için bu fiyatlara çıkamayacağı belirtiliyor. Real Madrid Başkanı Perez, sezon sonunda yeniden Tottenham'la görüşme kararı aldı.