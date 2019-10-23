Tottenham, Kızılyıldız'ı farklı geçti

Real Madrid TV'de maçı yorumlamak için İstanbul'a gelen Roberto Carlos'un maç öncesi gülerek paylaştığı video, karşılaşma sonrası sosyal medyada çok paylaşıldı.

Gecenin en başarılı kalecisi Muslera

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, Belçikalı kaleci Courtois'ya övgüler yağdırdı. Fransız teknik adam, "Bizi yenilgiden kurtardı" dedi.

Zidane: Galatasaray bize sayısız problem çıkardı

Real Madrid'e 1-0 yenilen temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu. Sarı-kırmızılı ekip için Avrupa Ligi hedefi daha ağır basıyor.

6

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Oyundan çıkarılırken ıslıklanan Belhanda, önce tribünlere el kol hareketi yapmış, ardından da soyunma odasına girmişti. Daha sonra sahaya geri dönen Faslı futbolcu, skandal bir harekete imza attı.