Tottenham, Kızılyıldız'ı farklı geçti

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.
KANE VE SON DUBLE YAPTI
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 72. dakikada Harry Kane, 16 ve 44. dakikada Heung-Min Son, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti. Kızılyıldız 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta maçında 6 Kasım tarihinde Kızılyıldız, Tottenham'ı Sırbistan'da ağırlayacak.