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Tottenham, Kızılyıldız'ı farklı geçti

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 5-0'la geçerek kötü gidişata dur dedi.

| Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İngiliz ekibi Tottenham ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.

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Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 72. dakikada Harry Kane, 16 ve 44. dakikada Heung-Min Son, 57. dakikada Erik Lamela kaydetti. 

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti. Kızılyıldız 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta maçında 6 Kasım tarihinde Kızılyıldız, Tottenham'ı Sırbistan'da ağırlayacak.

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