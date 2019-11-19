Tottenham, Nagelsmann'a göz dikti

Premier Lig'de bu sezon şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Tottenham'da, Mauricio Pochettino'nun koltuğu sallanıyor.
Arjantinli teknik adamın Londra ekibinden ayrılığı gündemdeyken Tottenham, yeni isimler üzerinde duruyor.
The Times'ta yer alan habere göre Tottenham yönetimi, Mauricio Pochettino ile yolların ayrılması durumunda takımı Julian Nagelsmann'a emanet edebilir. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki genç teknik adamla ilgileniyor.
2014'ten bu yana Mauricio Pochettino ile çalışan Tottenham, bu sezon 12 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor. Londra ekibi ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE 29 YAŞINDA BAŞLADI
Tottenham'ın gözdesi Julian Nagelsmann ise RB Leipzig'de etkili bir performans sergiliyor. Nagelsmann'ın Leipzig'i Bundesliga'da topladığı 21 puanla, lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
Teknik direktörlüğe üç yıl önce, 29 yaşındayken Hoffenheim'da başlayan Julian Nagelsmann, geçtiğimiz yaz RB Leipzig'in başına geçmişti.