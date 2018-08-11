Tottenham Premier Lig'e 3 puanla başladı

Premier League'in ilk haftasında Tottenham, deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında konuk ekibin kazandığı kornerde içeri çevrilen topu kafayla tamamlayan Jan Vertonghen takımını 1-0 öne geçirdi.

Gol çizgisi teknolojisinden yararlanılan pozisyonda topun kale çizgisini yalnızca 9 milimetreyle geçtiği tespit edildi.

Ancak Newcastle'ın bu gole cevabı gecikmedi. 11. Matt Ritchie'nin sağ kanattan harika ortaladığı topu düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Joselu, ev sahibi ekip adına maça eşitliği getirdi.

Maçın ilk dakikalarında yaşanan gol düellosunda son sözü ise Dele Alli söyledi. 18. dakikada Serge Aurier'nin asistinde kafayla golü kaydeden Alli bir kez daha konuk ekibe üstünlüğü getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde ev sahibi ekibin gol çabalarından sonuç çıkmadı ve karşılaşma 2-1 Tottenham galibiyetiyle son buldu. Ligdeki ilk maçında zor da olsa 3 puanı hanesine yazdıran Tottenham önümüzdeki hafta evinde Fulham'ı konuk edecek. Newcastle United ise Cardiff deplasmanında sezonun ilk puanlarını arayacak.