Tottenham seriye bağladı

Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'i konuk etti. Son haftaların formda takımı Tottenham, Leicester'ı 3-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Harry Kane ve Dele Alli gibi yıldızlarından yoksun sahaya çıkan Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Sanchez, 63'te Eriksen ve 90. dakikada Son Heung-Min kaydetti.
Leicester'ın tek golünü 76'da Vardy attı. Puanını 60'a çıkartan Tottenham, 3. sıradaki yerini korurken lider Liverpool ile 5 puanlık farkı korudu. Leicester ise 32 puanla 12. sırada kaldı.