Tottenham stadına kavuştu

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham, uzun süredir beklediği yeni stadyumuna kavuştu.

Stadyum inşaatının gecikmesi nedeniyle uzun süredir maçlarını Wembley'de oynamak zorunda kalan Londra ekibi, daha önce birkaç kez ertelenen stadyum açılışına nihayet erişti.

U18 MAÇIYLA AÇILDI

Tottenham'ın yeni stadyumu, Tottenham U-18'in Southampton U-18'e karşı mücadele ettiği karşılaşmada kapılarını açtı. U-18 maçına ev sahipliği yapan stadyum, 3 Nisan Çarşamba günü A takıma da kapılarını açacak ve Premier Lig'deki Tottenham - Crystal Palace mücadelesi bu statta oynanacak.

2012 yılında yapımına başlanan ve uzun yıllardır inşaatı devam eden stadyumun 62.062 kapasitesi bulunuyor. 1899 yılından bu yana 36.284 kapasiteli White Hart Lane'a ev sahipliği yapan Tottenham, 2017'de eski stadyumundan ayrıldı.