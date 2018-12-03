Tottenham taraftarı Aubameyang'a muz attı

Premier Lig'de haftanın en keyifli maçlarından biri Arsenal'la Tottenham arasında oynandı. Ev sahibi ekibin müthiş geri dönüşle 4-2 kazandığı derbiye ırkçı bir taraftar damga vurdu.

MUZ ATAN TARAFTAR TUTUKLANDI

Tottenham filelerine 2 gol atan Gabonlu Aubameyang'ın gol sevinci sırasında bir Tottenham taraftarı sahaya muz kabuğu attı.

Karşılaşmanın ardından harekete geçen Londra polisi, bu ırkçı saldırıyı yapan taraftarı yakaladı ve tutukladı. Tottenham Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaparak sahaya muz atan taraftarın ömür boyu Tottenham stadına girişini yasakladıklarını ifade etti.

Öte yandan Londra derbisinde toplamda 7 taraftarın tutuklandığını duyurdu. Irkçı saldırı yapan taraftarın yanı sıra 4 taraftar polise saldırmaktan dolayı, 2 taraftar da sis bombası atmaktan dolayı tutuklandı.