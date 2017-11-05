Tottenham tek golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Mauricio Pochettino'nun takımı Tottenham ile Roy Hodgson'un çalıştırdığı Crystal Palace kozlarını paylaştı.
KORELİ YILDIZ 3 PUANI GETİRDİ
Geçtiğimiz hafta aldığı MANU yenilgisi sonrasında Wembley'de taraftarının huzuruna çıkan Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı. İlk devresi golsüz tamamlanan maçta Güney Koreli yıldız Heung Min Son, 64'te attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Tottenham puanını 23'e yükseltti. Palace ise 4 puanla son sırada kaldı.