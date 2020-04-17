Tottenham ve City, Semedo için fırsat kolluyor

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, ilginç açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim

Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu

1 Fatih Terim: Virüs ego falan dinlemez Koronavirüsü yenen Fatih Terim, bu hastalığın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra daha çok kıymet bilecek, daha çok affedeceğim" dedi.

2 TFF'nin ligi başlatmayı düşündüğü tarih Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ara verilen ligleri 1 Haziran'da seyircisiz olarak başlatmayı planlıyor.

3 Fenerbahçe'de bağış miktarları öğrenildi Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yardımda bulunan Fenerbahçeli futbolcuların, bağış miktarları ortaya çıktı.

4 Abdullah Avcı: Fenerbahçe ile temasımız oldu Teknik direktör arayışları içinde olan Fenerbahçe ile adı anılan Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerden resmi teklif gelmese de birtakım temasların olduğunu söyledi.

5 Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

6 Lucescu: Beşiktaş'tan teklif aldım Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın sportif direktörlük için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

7 Beşiktaş, N'Sakala ile görüşüyor Rebocho ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala'yı gündemine aldı.

8 Jardel: Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Mario Jardel, katıldığı bir yayında Galatasaray ve Türkiye'yi çok özlediğini belirtti.

9 İtalyan basını: PSG, Merih'i istiyor Juventus'ta sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral, PSG'nin radarına girdi.