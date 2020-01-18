Tottenham Watford'a da takıldı

Ahmet Ağaoğlu: Bir kez daha ellerine vereceğiz

1 Başakşehir, Yeni Malatya'yı 4'ledi Medipol Başakşehir, sahasında ilk yarısını 4-0 önde tamamladığı maçta Btc Turk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendi.

2 Cenk Tosun yeni takımıyla golle tanıştı Milli yıldızımız Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Manchester City'ye karşı ilk 11'de başladığı mücadelede takımının ilk golünü kaydetti.

3 Rum Kesimi'nde hakeme bombalı saldırı Güney Kıbrıs Rum tarafında birinci ligde görev yapan hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba saldırı yapıldı. Bu olay sonrası ligler askıya alındı.

4 Victor Moses için Inter devreye girdi İtalyan medyası, Inter'in Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

5 Fatih Terim'den özel hayat uyarısı Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, futbolcularından ligin ikinci yarısında özel hayatlarına dikkat etmelerini istedi.

6 Antalyaspor, Podolski, Sinan ve Veysel'le anlaştı Veysel Sarı'yla sözleşme imzalayan Antalyaspor, Sinan Gümüş ve Podolski ile de anlaşma sağladı.

7 Cenk Gönen, Alanyaspor'da Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Cenk Gönen'le sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

8 Oğuzhan Özyakup: Kendimi yeniden göstereceğim Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptı ve ligin ikinci yarısında kendini gösterip şampiyonlukta önemli rol oynayacağını söyledi.

9 Furkan Korkmaz kariyer rekoru kırdı, 76ers kazandı Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 24 sayı atarak kariyer rekoru kırdığı maçta Chicago Bulls'u 100-89 yendi.