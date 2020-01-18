Tottenham Watford'a da takıldı

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Watford, Tottenham'ı konuk etti. Vicarage Road'da oynanan karşılaşma, 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Watford, maçın 70. dakikasında Troy Deeney'nin kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Tottenham kalecisi Gazzaniga, penaltıyı kurtardı. Üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramayan Tottenham, puanını 31 yaptı.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Watford ise 23 puana yükseldi. Tottenham, gelecek hafta Norwich City'i konuk edecek. Watford ise Aston Villa deplasmanına gidecek.