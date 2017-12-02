Tottenham, Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı

Geçtiğimiz sezondan itibaren oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Yusuf Yazıcı'ya, İngiliz ekibi Tottenham kanca taktı.

CİDDİ BİR TEKLİF HAZIRLIĞI YAPILIYOR

Süper Lig'de sahaya çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, uzun bir süredir adından sıkça söz ettiriyordu. Tottenham kulübü yetkilileri çok ciddi bir teklifle gelmeye hazırlanıyor.

TOTTENHAM TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor yönetimi "Satmam" dese de Tottenham'ın çok cazip bir teklifle geleceği, transferin sezon sonunda bitirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.