Tottenham'a kendi evinde şok mağlubiyet

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Tottenham ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Newcastle, 1-0'lık skorla kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada Joelinton attı.

VAR'DAN PENALTI ÇIKMADI

Tottenham'ın maçta penaltı beklediği iki pozisyonda, VAR kontrolü sonucu penaltı olmadığı kararı verildi.

Tottenham, yeni stadyumunda oynadığı 11. Premier Lig maçında 2. kez mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 4 puanda kaldı. Newcastle United ise 3 puana yükseldi. Tottenham, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Newcastle ise evinde Leicester'ı ağırlayacak.