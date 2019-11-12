Tottenham'da Eriksen'in yerine Hakim Ziyech harekatı

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Christian undefined Eriksen'in alternatifini hazırladı.

İngiliz basınında yer habere göre; Tottenham, Christian Eriksen'in takımdan ayrılması durumunda Ajax'ın orta saha oyuncusu Hakim Ziyech için devre arasında harekete geçecek.

40 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Haberde; Tottenham'ın, Ajax'ın yıldızı için 40 milyon euroluk bir bütçe hazırladığı ve Hollanda ekibinin bu rakama olumlu yaklaşacağı belirtildi.

Heerenveen'den 2016 yılında Ajax'a transfer Hakim Ziyech, 151 maçta 46 gol attı ve 76 asist yaptı.