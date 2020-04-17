Tottenham'dan, Pochettino'ya maaş kesintisi

İngiliz Dailymail Gazetesi'nin haberine göre Tottenham, kasım ayında kulüpteki görevinden karşılıklı anlaşarak ayrılan Mauricio Pochettino'dan koronavirüs nedeniyle oluşan mali kriz üzerine maaşında düşüş yapmasını istedi.
Arjantinli teknik adam, Tottenham'dan ayrılırken yeni bir kulüple anlaşana kadar yıllık 8.5 milyon sterlin olan maaşını almaya devam ediyordu.
İngiliz kulübü, koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerinden dolayı Pochettino'nun yanı sıra 3 yardımcısından da maaş indirimi için talepte bulunacak.
MOURİNHO İNDİRİME SICAK BAKMIYOR
Geçen sezon Tottenham'la Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pochettino'nun adı Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılıyor. Mourinho'ya da teklif gidecek Tottenham yönetimi, aynı teklifi kulübün yeni menajeri Jose Mourinho'ya da götüreceği belirtildi.
Portekizli teknik adamın herhangi bir maaş indirimine sıcak bakmadığı kaydedildi.