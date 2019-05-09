Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaşandı. Ajax, kendi evinde ağırladığı Tottenham'a karşı 2-0 öndeyken 3-2 yenildi ve finale giden bileti evinde bıraktı.

AJAX MAÇA HIZLI BAŞLADI

Ajax maça hızlı başladı ve henüz 4. dakikada kaptan De Ligt ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını kesmeyen Ajax, Tottenham kalesinde büyük baskı kurdu ancak girdiği pozisyonları cömertçe harcayarak aradığı golü bulamadı.

Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Ajax farkı 2'ye çıkardı. Bu sefer sahneye çıkan Faslı yıldız Hakim Ziyech Tottenham karşısında takımını 2 farkla öne geçirdi.

TOTTENHAM'DAN EFSANEVİ GERİ DÖNÜŞ

Devre arasına 2-0 geride giden İngiliz ekibi Tottenham ikici yarıya fırtına gibi başladı. Özellikle Ajax kalesini zorlayan organize ataklarla golü arayan Tottenham 55'inci dakikada Brezilyalı forveti Lucas Moura ile golü buldu.

Golün hemen arkasından Tottenham'ın rakip kale önünde iyiden iyiye baskı kurduğu anlarda Ajax savunması bocaladı. 59'uncu dakikada sahneye yine Lucas Moura çıktı. Yaklaşık 8 Ajaxlı içerisindeki şık çalımlarının ardından yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirdi ve Tottenham'ın umutlarını yeşertti.

MAÇA LUCAS MOURA DAMGASI

Mücadelede son dakika oynanırken Ajaxlı tribünler zafer şarkıları çalıp tezahüratlarla kutlamalar yaparken Tottenham'ın Brezilyalısı Lucas Moura yine sahneye çıktı.

Ceza sahasının içine girer girmez yaptığı vuruşla takımını 3-2 öne geçiren Moura takımına final biletini getiren golü attı.

MADRİD'DE İKİ İNGİLİZ

Tottenham, İngiltere'de 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi! 2-0 geriye düşen İngiliz ekibini finale taşıyan golleri Lucas Moura kaydetti! Tottenham, Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen 40. farklı takım oldu.





Dün Barcelona'yı eleyerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi yine bir İngiliz takımı olan Tottenham oldu. Madrid'de oynanacak final karşılaşması 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.