Totti: Oğlumu Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim

Francesco Totti, Roma'nın ekibinin ezeli rakibi Lazio'yu hedef aldı.

Totti daha önce verdiği bir demeçte oğlu Cristian'ın Lazio'ya gitmek istemesi durumunda karşı gelmeyeceğini söylemiş ve Roma taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Alessandro Del Piero ile Instagram'da canlı yayına katılan Totti bu duruma açıklık getirdi. Totti konuşmasında, ''Eğer temsilci rolünde olursam ve Juventus, Milan, Lazio transfer için beni ararsa cevap vereceğimi söyledim. Cristian zaten benim gibi... O da benim verdiğim yanıtı verirdi, yani hayır. Cristian'ı Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim. Gerçekten bunu yapacağımı mı düşünüyorsunuz?'' diye konuştu.