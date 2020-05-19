Totti: Real Madrid'e transfer olmak üzereydim

Francesco Totti, futbol hayatının bir döneminde Real Madrid'e transfer olmaya çok yaklaştığını itiraf etti.

Kariyeri boyunca yalnızca Roma'da oynayan ve sarı-kırmızılılarda efsane olan Totti, Libero'ya yaptığı açıklamada, "Real Madrid'e yüzde 80 katılma niyetim vardı. Ayrıca Roma'daki en iyi dönemim değildi. Real Madrid bana çok fazla para önermişti. Yaklaşık 25 milyon euroluk bir sözleşmem olacaktı. Kaptanlık haricinde her şeye sahip olacaktım, çünkü takımda Raul vardı" ifadelerini kullandı.

''TAKIMDA EN ÇOK KAZANAN RAUL OLMALIYDI''

"Raul takımda en fazla parayı kazanan oyuncu olmak zorundaydı," diyen Totti, "Real Madrid'in sembolüydü, bu yüzden en çok onun kazanması gerekiyordu. Real Madrid'e giden her oyuncu Raul'den daha az kazanmalıydı." şeklinde konuştu.