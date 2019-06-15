Totti Roma'daki görevinden ayrılıyor

Yıllar süren Roma kariyerinin ardından futbola veda eden ve yönetici olarak kulübünde yer alan Francesco Totti, görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre 2017 yazında emekli olmasının ardından kulüp içerisinde kendisine rol verilen ve 2021 yılına dek sözleşme imzalayan Totti, Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek ve vedasını açıklayacak.

PALOTTA İLE ARALARI BOZULDU

Haberin detaylarında aktarılan iddialara göre Totti, Sportif Direktör Monchi ve teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun ayrılığının ardından kulüp Başkanı Palotta ile ters düştü.

Buna karşın Palotta, Totti'ye teknik direktörlük teklifini ilettiğini ancak net bir cevap almadığını belirterek, "Francesco Totti zamana ihtiyaç duyuyorsa kendisine bu hakkkı tanırız." dedi.

TOTTİ KARARINI ÇOKTAN VERDİ

Roma yönetimi ve yöneticileri arasındaki fikir uyuşmazlığının temel sebebi henüz ayyuka çıkmasa da Totti'nin bu kararı daha önce verdiği ve Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenleyeceği basın toplantısında konuya açıklık getireceği belirtildi.