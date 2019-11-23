Totti: Roma'ya geri dönmeyeceğim

27 yıllık Roma kariyerini yönetimle düştüğü fikir ayrılıkları sonrası noktalayan Francesco Totti, basın toplantısında konuştu.

"BİR KARAR ALDIM VE BU KARARDAN DÖNEMEM"

43 yaşındaki Totti, "Farklı bir yol seçtim ve bitti. Roma bana 'Geri dön' dese, benim için çok zor bir karar olur ama kabul etmem. Bir karar aldım ve bu karardan dönmem. Girdiğim bu yolda devam ederim." ifadelerini kullandı.

"KİM ELİNİ UZATSA ŞÜPHELERİM OLUYOR"

Roma'ya yatırım yapmayı düşünen Amerikalılar ile ilgili gelen soruya Totti, "Roma'yı satın almak için kimler para topluyor, neler konuşuluyor bilmiyorum. Kim Roma'ya elini uzatsa şüphelerim oluyor. Çünkü, bilinmezlikler artıyor. Ancak, umarım tüm Romalı taraftarlar gelecekte daha çok mutlu olur. Kim gelirse gelsin, bu kulübe Scudetto ve Şampiyonlar Ligi dahil her şeyi kazandırsın isterim." diyerek sözlerini noktaladı.