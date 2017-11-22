Totti'nin Cengiz Ünder yorumu

Bu sezon başı Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, ayağının tozuyla yeni takmının Amerika kampına katılmıştı.

Kampta yaşadığı ilk günü ve Roma efsanesi Totti ile tanışma anını anlatan Cengiz şunları söyledi:

ONU GÖRÜNCE ROMA'YA GELDİĞİMİ ANLADIM

"Size ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Takımın en önemli idolü olan Totti ile yanyana gelmek muhteşem bir andı. Hemen kendisine 'bir fotoğraf çekebilir miyiz?' diye sordum ve çektiğim o fotoğrafı İnstagrama paylaştım. Totti gerçekten çok farklı biri. Gerçek bir efsane. O, Roma ile eşanlamlı bir isim. İlk antrenmana çıktığınızda Totti tarafından karşılanmak müthiş bir duygu. O zaman Roma'ya geldiğimi anladım."

SANA İNANIYORUM

Ertesi gün tercümanı aracılığıyla Totti ile konuşma fırsatını bulduğunu belirten genç yıldız "Totti benimle konuşmak istediğini söyledi ve yanına gittim. Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacımın onun gibi Roma'da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Totti de bana 'Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın' dedi" diye konuştu.