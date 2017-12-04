Trabzon, Antalyaspor'a 3 attı

'Yahudi takımı olsa bile ekmeğini yediğim yere laf etmem." sözleriyle tepki toplayan Ümit Özat, yanlış anlaşıldığını söyledi.

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Fikret Orman: Derbi galibiyetiyle şampiyon olunmuyor

Fikret Orman, iyi bir futbol oynayarak G.Saray'ı yendiklerini ancak şampiyon olmak için diğer maçları da kazanmaları gerektiğini söyledi.