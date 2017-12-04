Trabzon, Antalyaspor'a 3 attı

26. dakikada Charles'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.
41. dakikada Trabzonspor, ilk etkili pozisyonunu golle sonuçlandırdı. Onazi'nin orta alandan uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Burak Yılmaz, ceza alanında öne çıkan kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
AA
45. dakikada Charles'ın soldan kullandığı kornerde, ceza alanında iyi yükselen Celustka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.
AA
İKİNCİ YARI
50. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Maicon, kaleci Onur Recep Kıvrak'tan sıyrıldıktan sonra açısı daralmasına karşın topu kaleye gönderdi. Savunmada Mas, topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
57. dakikada Eto'o'nun pasında ceza alanı hafif sağ çaprazında topla buluşan Maicon'un, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Onur dizleriyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında rakibinden sıyrılan N'Doye'un şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan filelerle buluştu: 2-0
64. dakikada Onazi'nin pasında savunmanın arkasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu etkili bir vuruş çıkaramayınca, kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.
72. dakikada ceza alanında Abdülkadir Ömür ile paslaşan Yusuf Yazıcı'nın, kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Burak Yılmaz, savunmadan kaptığı topu Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanında yerden şutunda kaleci Ferhat Kaplan'dan dönen topu Burak Yılmaz, altıpas içinde tamamlayarak filelere gönderdi: 3-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor: 3 - Antalyaspor: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Durica (Dk. 27 Mas), Hubocan (Dk. 89 Olcay Şahan), Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz, N'Doye
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Chico, Diego, Sakıb Aytaç, Charles, Vainqueur, Maicon (Dk. 89 Aydın Karabulut), Yekta Kurtuluş (Dk. 63 El Kabir), Deniz Kadah, Eto'o (Dk. 70 Emre Güral)
Goller: Dk. 41 ve 88 Burak Yılmaz, Dk. 58 N'Doye (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Pereira, Dk. 81 Mustafa Akbaş, Dk. 90+2 Onazi (Trabzonspor), Dk. 46 Vainqueur, Dk. 60 Sakıb Aytaç, Dk. 90+2 Diego (Antalyaspor)