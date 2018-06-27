Trabzon antrenmanda Sosa tatilde

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başlarken Sosa, Esteban ve Rodallega dün ve bugün gerçekleşen idmana izinsiz olarak katılmadı.
SOSA ARJANTİN'DE TATİLDE
Trabzonspor'un yıldızı Sosa, izinsiz idmana çıkmadığı anlarda sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise bordo mavili yönetimini kızdırdı. Trabzonspor yönetimi, 3 futbolcu için noter ile tespit yaparken 3 futbolcuya da ceza verileceği bilgisine ulaşıldı.
(Sosa'nın Instagram hesabından story olarak attığı fotoğraflar)
Trabzonspor'un yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediği Sosa'nın 2020 yılına kadar bordo-mavili ekiple sözleşmesi bulunuyor.
Sosa'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi şöyle;
2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.