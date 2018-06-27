Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Trabzon antrenmanda Sosa tatilde Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

2 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

3 Cocu F.Bahçe'ye teknolojiyle geliyor PSV'de uyguladığı teknolojiyi Fenerbahçe'ye de adapte edecek olan Cocu, SoccerLab uygulamasınyla birçok konuda detaylı raporlar alacak.

4 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

5 Gomis Galatasaray'da kalıyor Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Gomis, sarı-kırmızılı takımda kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi.

6 Dünya Kupası'nda Portekiz-Arjantin eşleşmesi olabilir 2018 Dünya Kupası'nda A,B,C ve D gruplarında maçlar bitti. Buna göre 4 son 16 turu eşleşmesi belli olurken, Messi ile Ronaldo'nun çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

7 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

8 Arjantin ve Hırvatistan son 16 turuna kaldı Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Nijerya ve İzlanda ise turnuvaya veda etti.

9 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.