Trabzon, Chelsea'den antrenör transfer etti

DHA'nın haberine göre, Trabzonspor Hüseyin Çimşir'in yardımcılarından birini İngiltere'den getirecek. Karadeniz ekibi, yardımcı antrenörlük için Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard’ın yardımcısı 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yardımcı antrenörlük görevi için yabancı bir teknik adam düşünüyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara hız verilirken, Chelsea'nin teknik direktörü Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan Eddie Newton'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

48 yaşındaki İngiliz teknik adamın bu hafta Trabzon'a gelerek yönetimle son bir görüşme yapacağı belirtildi. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından pro lisansı da bulunan Eddie Newton'un teknik ekipte Hüseyin Çimşir'in ikinci yardımcısı olarak göreve başlayacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde teknik heyete katılan Muzaffer Bilazer'in ise birinci yardımcı antrenör olarak görevine devam edeceği de bildirildi.