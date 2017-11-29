Trabzon Erzurum deplasmanında

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ ERZURUMSPOR

Kupanın 4. turunda Çorum Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 5. tura yükselen Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı maçtan tur için avantajlı sonuçla dönmeye çalışacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 3. turda Altay, 4. turda ise Tire 1922'yi eleyerek, Trabzonspor ile eşleşti.

Bordo-mavililerde karşılaşma öncesi Arjantinli oyuncu Jose Sosa ile Uğur Demirok'un sakatlıkları bulunuyor. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray maçında kırmızı kart gören Olcay Şahan'ın 3 maçlık cezası ise bitti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın müsabakada, ligde fazla forma giyme şansı bulamayan oyunculara görev vermesi bekleniyor.