Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de, 13. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.

F.BAHÇE HALİL UMUT MELER'LE 1 KEZ KAYBETTİ

Haftanın en zorlu maçı Trabzon'da oynanacak. Ligde 13. sırada bulunan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında olacak. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in mimikleri

Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri:

YARIN (CUMA)

Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ

BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler

Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

PAZAR

Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

PAZARTESİ

Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım