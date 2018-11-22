Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de, 13. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.
F.BAHÇE HALİL UMUT MELER'LE 1 KEZ KAYBETTİ
Haftanın en zorlu maçı Trabzon'da oynanacak. Ligde 13. sırada bulunan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında olacak. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri:
YARIN (CUMA)
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
PAZAR
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım