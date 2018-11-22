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Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in, 13. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçını, Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de, 13. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.

F.BAHÇE HALİL UMUT MELER'LE 1 KEZ KAYBETTİ

Haftanın en zorlu maçı Trabzon'da oynanacak. Ligde 13. sırada bulunan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında olacak. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in mimikleri

Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri:

YARIN (CUMA)
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ
BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

PAZAR
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

PAZARTESİ
Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

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