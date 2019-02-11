Trabzon medyasından Ümit Öztürk'e tepki

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçı yöneten hakem Ümit Öztürk'ün kararları tartışılırken, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı son 3 karşılaşmanın ardından da hakemler eleştiri konusu oldu.

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan, Başakşehir'e 4-2 mağlup olan ve son olarak Galatasaray'a da 3-1 yenilerek zirve yarışındaki 3 rakibine de puan kaybeden Trabzonspor'da isyan devam ediyor.

YEREL GAZETELERDEN ÖZTÜRK'E SERT ELEŞTİRİ

Yerel gazeteler de Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın orta hakemi Ümit Öztürk'ün yönetimine sert tepki gösterdi.

Günebakış gazetesi, "VAR'ınız batsın", "Önce Başakşehir, şimdi Galatasaray..Trabzon'u yine yaktılar", Taka gazetesi, "Türk futbolunun yüz karası", "Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katledildi, Sonnokta gazetesi, "Kirli ittifak", "Galatasaraylı Ümit Öztürk görevini yaptı", Kuzey Ekspres gazetesi, "Öztürk böyle istedi!" ve Karadeniz Gazetesi ise "Trabzonspor'u İstanbul'da Galatasaray değil, hakem katletti", "Operasyon çocuğu Ümit Öztürk" başlıklarıyla hakem hatalarına tepki gösterdiler.