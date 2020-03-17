Trabzon Obi Mikel'i yolladı

Trabzonspor, koronavirüs paylaşımı sonrası Medipol Başakşehir ile oynanan ve 1-1 berabere kalınan maça yedek başlayan John Obi Mikel ile yolları ayırdı.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI FESHEDİLDİ"

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30 Haziran 2019 başlangıç 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Fesih anlaşması kapsamında futbolcunun, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği kaydedildi.

