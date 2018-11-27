Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Bordo-mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadele öncesi dostluk mesajı vermek isteyen Başkan Ali Koç, Trabzonsporlu taraftarlarla sohbet edip fotoğraf çekilmişti. Ancak Koç hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEYİN TEPKİSİ

Tribünde çekilen bir videoda, bazı taraftarların Ali Koç'la fotoğraf çekilen Trabzonlulara "Abi bu adam hırsızların başkanı, niye resim çekiliyorsunuz ayıptır ya" dediği görülüyor.

Trabzon taraftarından Ali Koç'a: Hırsızların başkanı - İZLE