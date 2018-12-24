Trabzon'da galibiyet coşkusu

Süper Lig'in 17. haftasında bordo-mavili ekip sahasında konuk ettiği Rizespor'u 4-1'lik skorla geçerek 2018'e galibiyetle veda etti. Son 5 maçta 13 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor'da şampiyonluğa olan inanç her geçen hafta artıyor.

RİZE'Yİ 4 GOLLE GEÇTİLER

Abdülkadir'in 2 golle başrol oynadığı maçta Trabzonspor, bir diğer Karadeniz ekibi olan Rizespor'u 4 golle uğurladı. Puanını 29 yapan Fırtına, Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Ünal Karaman'ın öğrencileri oynadığı futbolla şehri şampiyonluk havasına soktu.

TARAFTAR BU YIL ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Oynanan güzel futbol ve alınan galibiyetler bordo-mavili taraftarların maçlara olan ilgisini de artırdı. Her yaştan futbolseverin akın ettiği tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Trabzonspor'un galibiyetini kutlayan taraftarlar - İZLE

Galibiyet coşkusuyla horon oynayan yaşlı amca, tribünlerde atkı açan yaşlı teyze Rizespor maçında ilgi odağı oldular.

Trabzonspor için dua eden minik bir taraftar da objektiklere yansıdı. Küçük taraftarın fotoğrafını, "Bazen bir tek fotoğraf her şeyi anlatmaya yeter..." notuyla paylaştı.