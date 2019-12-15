Trabzon'da transfer hedefi Jody Lukoki

Avrupa Ligi ön eleme turunda oynanan AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, sezon başından beri takımdaki yerini alamıyor. Geçen hafta tedavisinin ikinci aşaması için Almanya'ya giden ve 3 ay daha burada kalacağı öğrenilen genç yıldızın yokluğunda Fırtına sağ kanat için devre arasında takviye yapmayı planlıyor. Birçok ismin tranfserde adı geçerken Bordo-Mavililer'de son olarak Jordy Lukoki ismi gündeme geldi. İddia Bulgaristan medyasında yer aldı.

GÖRÜŞMELER SON AŞAMAYA GELDİ

Bulgaristan Ligi takımlarından Ludogorets Razgrad ekibinde forma giyen Lukoki için Bordo-Mavililer'in harekete geçtiği kaydedildi. Haberde Ludogorets ile Trabzonspor'un Demokratik Kongolu oyuncu için görüştükleri, hatta işin son aşamaya geldiği bildirildi.

Bulgaristan medyası 27 yaşındaki oyuncuyu Bordo- Mavililer'in yaz transfer döneminde de istediğini açıkladı. Ajax alt yapısında yetişen, 4 yıl önce Hollanda ekibi Zwolle'dan Ludogorets'e gelen Jordy Lukoki, 151 maçta 29 gol, 20 asistle oynadı. bu yıl ise ligde 11 maça çıkan Kongolu kanat oyuncusu, 3 gol, 1 asist üretti. Lukoki, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada forma giydi, 3 kez fileleri havalandırdı.