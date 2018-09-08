Trabzonlu taraftarlardan milli maçta şike göndermesi

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.
Trabzon'da oynanan mücadeleyi Ruslar 2-1 kazanırken, tribünlerde bulunan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.
TFF ŞİKEYİ DESTEKLEMEKTEDİR
2010-2011 sezonunun şampiyonu olduklarını söyleyen bordo-mavili taraftarlar, üzerinde İngilizce olarak, Birlikte paylaşın: "Sonsuza kadar utanç", "Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir" yazan bir pankart açarak federasyona göndermede bulundu.
Hatırlanacağı gibi TFF, 2024 sloganının "Birlikte paylaşalım" olduğunu duyurmuştu.