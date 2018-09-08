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Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

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1 Kameni'den FIFA tehdidi Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

2 A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.

3 Statlara sokulması yasaklanan materyaller Selfie çubuğu, fotoğraf makinesi ve elektronik sigara gibi materyallerle spor müsabakalarına girilmesi yasaklandı.

4 TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

5 Beşiktaş'tan Kaan Ayhan atağı Sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün sağ beki tek başına götüremeyeceğini düşünen Şenol Güneş, Fortuna Düsseldorflu Kaan Ayhan'ın transfer edilmesini istedi.

6 Trabzonlu taraftarlardan milli maçta şike göndermesi Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye ile Rusya arasında oynanan Uluslar Ligi maçında, üzerinde İngilizce olarak "Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir" yazan bir pankart açtı.

7 Ahmet Ağaoğlu: Burak beni üzdü Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'u şikayet etmesine üzüldüğünü ifade eden Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kimse Trabzonspor'a mesaj veremez" dedi.

8 Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 kaybettik. Teknik Direktör Lucescu ise kabahati oyuncuların kendi takımlarında fazla süre alamamalarına bağladı.

9 Serdal Adalı ikinci başkan oluyor Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 16 Eylül'de yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Fikret Orman'ın listesinde yer alacak. Adalı, 2. başkanlık görevini kabul etti.