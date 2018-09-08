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Trabzonlu taraftarlardan milli maçta şike göndermesi

Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye ile Rusya arasında oynanan Uluslar Ligi maçında, üzerinde İngilizce olarak "Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir" yazan bir pankart açtı.

Trabzonlu taraftarlardan milli maçta şike göndermesi
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A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.

Trabzon'da oynanan mücadeleyi Ruslar 2-1 kazanırken, tribünlerde bulunan bir pankart dikkatlerden kaçmadı.

TFF ŞİKEYİ DESTEKLEMEKTEDİR

2010-2011 sezonunun şampiyonu olduklarını söyleyen bordo-mavili taraftarlar, üzerinde İngilizce olarak, Birlikte paylaşın: "Sonsuza kadar utanç", "Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir" yazan bir pankart açarak federasyona göndermede bulundu.

Hatırlanacağı gibi TFF, 2024 sloganının "Birlikte paylaşalım" olduğunu duyurmuştu.

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