Trabzonspor 1 puana razı oldu

İlk maçında İspanyol temsilcisi Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, gruptaki ikinci maçında İsviçre temsilcisi Basel ile Medical Park Stadtumunda karşı karşıya geldi.
İLK GOL BASEL'DEN
İsviçre temdilcisi Basel 20. dakikada Silvan Widmer'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada dakikalar 26'yı gösterirken temsilcimiz Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın attığı harika gol ile skoru dengelemeye başardı.
GALİBİYET 80'DE KAÇTI
Temsilcimiz Trabzonspor dakikalar 78'i gösteriken Sosa'nın attığı gol ile öne geçmeyi başarsada konuk ekip 80. dakikada Okafor ile karşılık verdi.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puan ile ayrıldı.