Trabzonspor 1 puana razı oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında konuk ettiği Wolverhampton'a 90+3'te yediği golle 1-0 mağlup oldu.

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Ronaldo, formunun sırlarını açıkladı

Futbol dünyasının en fit isimlerinden biri olan Ronaldo, formunu nasıl koruduğunu İspanyol basınına anlattı.