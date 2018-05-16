Trabzonspor 10 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
10 FUTBOLCU KATILMADI
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Fabian Castillo, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile izinli olan Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.